قائد الجيش استقبل وزير البيئة ناصر ياسين

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، وزير البيئة ناصر ياسين وتم التداول في شؤون مختلفة، كما استقبل رئيس أركان الجيش النمساوي الجنرال Robert BRIEGER، وتناول البحث علاقات التعاون بين جيشَيْ البلدين.

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، وزير البيئة ناصر ياسين وتم التداول في شؤون مختلفة، كما استقبل رئيس أركان الجيش النمساوي الجنرال Robert BRIEGER، وتناول البحث علاقات التعاون بين جيشَيْ البلدين.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmyhttps://t.co/duPySdCCkW pic.twitter.com/uO49zS4LpM — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) September 30, 2021