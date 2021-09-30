مواد غذائية وطبية وقطع بدل من اليونان للجيش

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

تسلم الجيش قبل ظهر اليوم في مرفأ بيروت حوالى 250 طناً من المواد الغذائية والطبية وقطع البدل، مقدّمة هبة من اليونان إلى المؤسسة العسكرية، وذلك بحضور السفيرة اليونانية في لبنان السيدة Catherine FOUNTOULAKI وممثل قائد الجيش العماد جوزاف عون.