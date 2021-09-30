نحو مئة محامية ومحامٍ يرشحون زميلًا لهم لخوض الانتخابات العضوية ببيروت وهذه هي هويته

علم "لبنان٢٤" أنه تمّ اليوم تقديم عريضة من قبل نحو مئة محامية ومحامٍ لترشيح زميل لهم لخوض إنتخابات العضوية في مجلس نقابة المحامين في بيروت في سابقة نادرة تنذر بوجود نشاط للمستقلين داخل النقابة.والمحامي الذي تم تقديم ترشيحه من قبل زملائه هو مؤسس موقع "نادي الحقوقيين" على صفحة الفايسبوك ومنسّق اللجنة القانونية في "المرصد الشعبي لمحاربة الفساد المحامي جاد طعمة".ويبدو جليًّا أن هناك حراكًا جدّيًّا للمجموعات المهنية ومجموعات الثورة يريد لمعركة نقابة المحامين في بيروت أن تكون شبيهة بالمعركة التي فازت فيها لائحة "النقابة تنتفض" في نقابة المهندسين، وقد تكون أولى بوادرها قد ظهرت اليوم.