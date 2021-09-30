لبنان

في الجنوب...أطلق النار على شقيقه فارداه

Lebanon 24
30-09-2021 | 12:01
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أوقفت دورية من مفرزة استقصاء الجنوب في بلدة الهبارية قضاء حاصبيا المدعو و.أ، بجرم اطلاق النار من مسدس حربي على شقيقه خ.أ الذي توفي على الفور، وسلم الى مخفر راشيا الفخار.
المصدر: الوكالة الوطنية
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