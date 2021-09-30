في الجنوب...أطلق النار على شقيقه فارداه

أوقفت دورية من مفرزة استقصاء الجنوب في بلدة الهبارية قضاء حاصبيا المدعو و.أ، بجرم اطلاق النار من مسدس حربي على شقيقه خ.أ الذي توفي على الفور، وسلم الى مخفر راشيا الفخار.