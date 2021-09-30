في عين بعال...عثروا عليه جثة داخل السيارة

عثر عصر اليوم، في بلدة عين بعال، على جثة داخل سيارة نوع "مرسيدس"، جردونية اللون.

وتم نقل الجثة إلى المستشفى "اللبناني - الايطالي" في صور، بانتظار تقرير الطبيب الشرعي.