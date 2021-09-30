لبنان

في عين بعال...عثروا عليه جثة داخل السيارة

Lebanon 24
30-09-2021 | 12:33
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عثر عصر اليوم، في بلدة عين بعال، على جثة داخل سيارة نوع "مرسيدس"، جردونية اللون.
وتم نقل الجثة إلى المستشفى "اللبناني - الايطالي" في صور، بانتظار تقرير الطبيب الشرعي.
المصدر: الوكالة الوطنية
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