لبنان

بري قدم واجب العزاء لعائلة الإمام الصدر

Lebanon 24
30-09-2021 | 12:37
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قدم رئيس مجلس النواب نبيه بري واجب العزاء الى عائلة الامام السيد موسى الصد بوفاة زوجته پروين خليلي، التي انتقلت إلى جوار بارئها بعد ظهر هذا اليوم الخميس 30 ايلول.
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نبيه بري

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