بري قدم واجب العزاء لعائلة الإمام الصدر

قدم رئيس مجلس النواب نبيه بري واجب العزاء الى عائلة الامام السيد موسى الصد بوفاة زوجته پروين خليلي، التي انتقلت إلى جوار بارئها بعد ظهر هذا اليوم الخميس 30 ايلول.