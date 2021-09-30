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لبنان
احمد الحريري زار دار الطائفة الدرزية مترأسًا وفدًا لتهنئة أبي المنى
Lebanon 24
30-09-2021
|
12:40
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زار الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري، عصر اليوم، دار الطائفة الدرزية، مهنئًا شيخ العقل الشيخ سامي أبي المنى.
وترأس الحريري وفدًا ضم: عضو المكتب التنفيذي العميد محمود الجمل، منسق عام بيروت عمر الكوش وأعضاء مكتب ومجلس منسقية بيروت وكوادر وفاعليات بيروتية.
وتمنى الحريري للشيخ أبى المنى باسم "تيار المستقبل" التوفيق في مهامه لما فيه مصلحة اللبنانيين وسلمهم واستقرارهم ووحدتهم".
المصدر:
الوكالة الوطنية
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