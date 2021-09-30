العلاقة بين البلدين بين سلام والسفير البريطاني في لبنان

استقبل وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، اليوم في مكتبه في الوزارة، السفير البريطاني في لبنان ايان كولارد في زيارة تعارف. وجرى البحث في العلاقة بين البلدين على المستوى الاقتصادي وسبل تطويرها.