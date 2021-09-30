لبنان

المجلس الإسلامي الشيعي نعى زوجة الإمام المغيب الصدر وأعلن تشييع جثمانها السبت

Lebanon 24
30-09-2021 | 13:45
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 نعى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، في بيان، "وفاة زوجة مؤسسه باپروين عزيز الله خليلي حرم سماحة الإمام المغيب السيد موسى الصدر، السيدة ام صدري، التي انتقلت إلى جوار باريها بعد ظهر هذا اليوم الخميس".


أضاف: "لقد كانت الراحلة مثال المرأة الرسالية الصابرة المحتسبة، فكانت رفيقة درب الإمام الصدر في مسيرته الجهادية، وأمضت نصف حياتها على رجاء عودته متحدية لوعة الفراق وألم المعاناة".


وأعلن المجلس الإسلامي "تشييع جثمان الفقيدة، الحادية عشرة من قبل ظهر بعد غد السبت، من أمام مؤسسات الإمام الصدر ليوارى في الثرى بحسينية الزهراء - صور. وتقبل التعازي للرجال والنساء في قاعة الوحدة الوطنية في مقر المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى، من العاشرة حتى الثانية عشرة، ومن الثالثة حتى السادسة ايام الأحد والاثنين والثلثاء في 3 و4 و5 تشرين الاول 2021".
المصدر: الوكالة الوطنية
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