الجميّل: سكوتكم خيانة عظمى

توجّه رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميّل بسلسلة رسائل الى ايران وحزب الله والمعارضين ورؤساء الجمهورية والحكومة والنواب، رداً على كلام قائد ما يُسمى "مقر خاتم الانبياء" اللواء غلام علي رشيد الذي كشف فيه أن "ايران لديها 6 جيوش خارج حدودها تعمل لصالحها وحزب الله من بينهم."وقال الجميّل في تغريدة عبر تويتر "الى السيد غلام علي رشيد: خذ جيوشك واذهب بها الى ايران حيث تستطيع أن تخوض معاركك بعيداً عن الشعوب التي تحتلونها لتحقيق اجنداتكم".الى جمهور حزب الله وحلفائه: "هل ترضون ان تصنفوا جنوداً بجيش مأمور من دولة اجنبية وأن ندفع جميعاً ثمن حسابات لا علاقة لها بلبنان؟ هل ترضون أن يعتبركم عملاء له؟"