عراك في طرابلس يقع ضحيته شاب لا علاقة له بالإشكال

وقع إشكال فردي بين شخصين في محلة ساحة الغرباء طرابلس أصيب نتيجتها المدعو "ج.ف" عن طريق الخطأ بطلق ناري في فخذه نقل على إثرها إلى مستشفى الإسلامي للعلاج، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



وفر متسببو الإشكال إلى جهة مجهولة وعلى الفور حضرت القوى الأمنية إلى المكان والعمل جار على تعقب مطلق النار تمهيدًا لتوقيفه.