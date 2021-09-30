مقدّمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الخميس

بالمعنوية يمكن وصف نتائج زيارة الوفد الأردني برئاسة رئيس الوزراء للبنان والأمر أكده الضيف الاردني بنفسه تاركا البحث بتفاصيل الدعم الفعلي المتمثل بالكهرباء لمشاورات يجريها الوزراء المختصون ولاجتماعات اللجنة العليا المشتركة التي تلتئم قريبا في بيروت.في المقابل، لا يمكن إغفال إيجابيات الزيارة التي تفيد بأن الأبواب العربية ليست موصدة بوجه لبنان لا سيما وأن الحراك الأردني الأخير تجاه لبنان عبر سوريا لا يمثل عمان فحسب بل يتصل بما يتمتع به من تفويض عربي وغربي للعب دور متقدم في شرقي المتوسط متخطيا اعتبارات كثيرة بينها قانون قيصر وما وعود الكهرباء والغاز للبنان سوى نماذج عن هذا الدور.حكوميا خطوات خجولة حتى الساعة وإن وكانت تحمل طابع الوعود أيضا كإعلان وزير الداخلية الاستعداد لإجراء الانتخابات في 27 آذار علما أن الأمر يحتاج لتعديل القانون وفي هذا المجال قالت أوساط نيابية إن المجلس سينطلق بدراسة قانون الانتخاب فور بدء عقده العادي.والوعد الثاني إنهاء اللجنة الوزارية آليات عقد البطاقة التمويلية التي تحتاج لبرنامج تمويل استثنائي.فيما تبقى مسألة تعديل الأجور في القطاعين العام والخاص عقدة العقد التي تؤرق على الموظفين والعاملين عيشهم في ظل التلاعب بسعر صرف الدولار الذي تابع اليوم تحليقه.وفيما يغرق اللبنانيون في هموم معيشتهم من ماء وكهرباء ودواء وغذاء تستعرض شعوب العالم من خلال مؤسساتها وشركاتها وأفرادها آخر ما توصلت إليه من إبداع علمي وتقني واقتصادي وتجاري وصناعي وغيره في أكبر تظاهرة اقتصادية في العالم في إطار إكسبو دبي 2020 وما يزيد الطين اللبناني بلة غياب الجناح اللبناني الرسمي المعتاد ليستعاض عن الغياب بجناح بادرت شركات لبنانية خاصة لإقامته فكل التوفيق لدبي في تفوقها الجديد.البداية من وقائع الزيارة الاردنية لبيروت!!مواكبة أممية ودولية للبنان في محاولاته للنهوض من كبوته الاقتصادية والمالية وفي ورشة التحضير لاستحقاقاته المقبلة.هذه المواكبة يعبر عنها الحضور الدبلوماسي الذي ترجم اليوم بزيارة رئيس الوزراء الأردني بشرالخصاونة لبيروت على رأس وفد وزاري.الزيارة التي كانت من ضمنها محطات للوفد الزائر في القصر الجمهوري ومقر الرئاسة الثانية والسرايا الحكومية تأتي بعد ساعات من استقبال رئيس الوزراء الأردني في عمان وفدا وزاريا سوريا.أما المحادثات اللبنانية - الأردنية فتناولت مروحة واسعة من المواضيع من بينها موضوع استجرار الكهرباء من الأردن والغاز من مصر عبر سوريا.الخصاونة أشار إلى ان بلاده مهتمة بدعم إستقرار لبنان واعادة نهضته وهو يحظى بمكانة كبيرة في قلوب الأردنيين.على المستوى الداخلي ملفات عديدة تحضر في جلسات المتابعة السياسية ولاسيما تلك التي قاربها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة كالتفاوض مع صندوق النقد الدولي.وفي هذا الشأن علم ان التواصل مع الصندوق سيبدأ خلال أسابيع قليلة.وتأسيسا لهذا التواصل لقاء بين رئيس الجمهورية ووفد من شركة لازارد الذي تبلغ طلب استكمال المهمة الاستشارية للدولة اللبنانية.وفيما تجري محاولات جدية لوضع لبنان على سكة المعالجات ظل الدولار يدور في حلبة التفلت وسجل اليوم ارتفاعا لامس عتبة الثمانية عشر ألف ليرة للدولار الواحد.بالاسلحة المناسبة اقتلعت المقاومة الاسلامية عينا للتجسس الصهيونية، فاسقطت طائرة مسيرة اخترقت السيادة اللبنانية في وادي مريمين جنوب لبنان ..وفي كل لبنان ابقت المقاومة عينها على اهلها، مواصلة توزيع المازوت الايراني للتخفيف من معاناتهم، محركة المياه في شبكات المدن والقرى التي اعياها الظمأ، ومنيرة بيوتا واحياء ومناطق اراد الاميركي وادواته ان يفرضوا على اهلها العتمة..على خطوط الوصل الكهربائية وصل رئيس الوزراء الاردني بشر الخصاونة الى بيروت، متنقلا بين الرئاسات الثلاث، حاملا استعدادات حكومته للدعم بعناوين الطاقة، مستندا الى ما نسقته بلاده مع سوريا لايصال الكهرباء الاردنية والغاز المصري الى لبنان، فيما الفرق الفنية السورية حاضرة على الارض الى جانب تلك اللبنانية لتأمين الصيانة اللازمة لضمان وصول مصادر الطاقة هذه الى الشبكة اللبنانية..في الاشتباكات المستمرة بين الحاكم بامر المال والمودعين ، اعتراضات وتحركات احتجاجية ضد تعميم مصرف لبنان الاخير الذي اكمل عملية سرقة اموال المودعين، وهو ما اعتبره عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض مؤامرة موصوفة وخطيرة على المودع، وهي محاولة لتقليل الخسائر واطفاء الديون من جيب المودع وعلى حسابه بدل أن تكون من المصرف المركزي والمصارف ..وفي خطوة مركزية على طريق التخفيف عن كاهل العائلات الاكثر فقرا – وهي جل العائلات اللبنانية – وقع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزيرا الاقتصاد والشؤون الاجتماعية قرار تحديد آلية ومعايير تطبيق القانون المتعلق بالبطاقة الالكترونية التمويلية، وفتح اعتماد إضافي استثنائي لتمويلها، في خطوة مهمة على طريق التحدي الطويل..على طريق التطبيع مشى حكام البحرين برفقة وزير خارجية الكيان العبري في المنامة، مفتتحين سفارة للكيان الصهيوني في بلد جل شعبه يلهج باسم فلسطين ومظلومية اهلها، ويعاني معها من ظلم آل خليفة وخياراتهم الانهزامية المرتهنة للمشروع الصهيوني الاميركي ظنا انهم سيحمون لهم عرشهم المهتز..اما في لبنان فقد كانت بعض الشاشات تهتز فرحا لافتتاح “اكسبو دبي”، والعلم الاسرائيلي يرفرف عبر اثيرها في معرض كل عنوانه هذا العام التطبيع مع الصهاينة..إذا أردنا أن نكون إلى جانب الحق الذي يحرر على ما يقول السيد المسيح ، يتعين على اللبنانيين الإعتراف بأن كل المشاكل والكوارث التي نحن فيها هي من أنتاج محلي ، وما ينقصنا من مشاكل نستورده من الخارج، جنبا إلى جنب مع المازوت والصورايخ، ونعيد تدويره ونصدره على شاكلة تصاريح صاروخية لا نوجهها إلى إسرائيل، ما عاذ الله، بل على الدول العربية والصديقة .نورد هذا الكلام القديم بل المزمن المتجدد أبدا، كي لا يغيب عن بال أحد كما تريدالمنظومة، بأن أبواب العرب، أبواب الفرج والخير والبحبوحة، لم يوصدها العرب بل أوصدتها المنظومة، ومفاتيح أقفالها في جيوب أركانها وحناجرهم، وقرار فتحها رهن تطهير ألسنتهم .هكذا قالت لنا فرنسا التي يسعى رئيسها الى إقناع السعودية بمنح حكومة ميقاتي الفرصة كي تثبت أن لبنان بدل سياسته ، وهكذا تسعى مصر ، وليس رئيس وزراء الأردن آخر سعاة الخير، وإن غلف مسعاه بإطار غازي كهربائي. ولا يتهمن أحد واشنطن بالتخلي عنا لصالح إيران ، فنحن الذين تخلينا عن أنفسنا وفرطنا بمصلحة دولتنا وسيادتنا وتفرغنا عنها لصالح الدويلة نهائيا ببلاش ومش B.O.T .في السياق قال مسؤول اميركي رفيع للـmtv بأن لبنان على عكس ما يسوق ، لا يزال في صلب اهتمامات واشنطن وهو ليس مادة للتفاوض والبازار لا مع إيران ولا مع أي دولة ولو تبدلت تعبيرات الدبلوماسية الأميركية. أوصى في المقابل منظومتنا، أن تعمل شغلها كما يجب ونحنا عم نعمل شغلنا. لكننا لم نقل له، وهو يعرف، بأنها لا تعمل ولا تدع أحدا يعمل وإن عملت فإنها تتعمد الخطأ. هذا ما تقوم به مع الاستحقاق الانتخابي، ومع التحقيق العدلي والقاضي بيطار، وودائع الناس وصندوق النقد ومفاوضات ترسيم الحدود والتهريب المقونن الذي نحاربه بالأسى والحزن على السيادة .تصوروا أن الحكومة وفي جلستها الأولى، حولت الوفد المفاوض مع صندوق النقد الى نادي حزبي عائلي، ولم تقارب استباحة الحدود من حزب الله. وكأن تعمدت الظهور بأنها حكومة حيث يسمح لها، وزوجا مخدوعا حيث لا يسمح لها، وفوق هيدا كلو تريد من العرب ان يطنشوا كما فعلوا لسنين ويغدقوا عليها الأموال، على أساس انهم مخلفينا وناسيينا.والله اخجلوا من دبي التي تزهو بحضارتها ورقيها في expo 2020 وقد صارت قبلة العالم فيما انتم تنشرون غسيلكم الوسخ فوق كل السطوح . ايها اللبنانيون، إن منظومة كهذه لا يهزها جوع ولا تقبعها بهدلة، لا تتبدل إلا بالانتخابات بعدما همدت الثورة، فرجاء لا ترجعو تنتخبون هني ذاتن.كل اللبنانيين في حال ترقب.ترقب لمسار العمل الحكومي الذي انطلق عمليا امس، على امل مواجهة التحديات المعيشية كافة بحلول كافية ومقنعة في اسرع وقت ممكن، ذلك ان الألم كبير والمعاناة اكبر لدى الشريحة الاوسع من اللبنانيين، فيما اركان المنظومة واتباعهم من مختلف الطوائف والمذاهب والمناطق يعيشون على حساب الناس المقهورين، ومن اموالهم المهدورة والمسروقة على مدى ثلاثين عاما على الاقل.ترقب لمسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ولمصير التفاوض في ملف ترسيم الحدود الجنوبية، لما للملفين من أهمية كبرى على صعيد الحلول الجذرية الممكنة للمآسي التي يدفع ثمنها الناس.ترقب لما ستؤول اليه العدالة في قضية انفجار مرفأ بيروت، التي تحولت عنوانا للحق المهدور في لبنان، على يد سياسيين لا يثق الناس بهم، فيما هم يدركون جيدا جيدا أن الاعيبهم الهادفة الى التهرب من مساءلة القضاء لم تعد تنطلي على احد، ولوقاحتهم لا يأبهون.ماذا ستحمل الايام المقبلة للبنان؟ المتشائمون يتمسكون بالسلبيات، فيما المتفائلون يعيشون حال انكار. اما الواقعيون، فيثقون بكلام رئيس البلاد والقوى السياسية التي تواجه منفردة، سائر مظاهر التسلط والتفلت التي تفتك بالبلاد. غير ان البداية من بلبلة السحوبات والتعاميم.نزف الدولارات مستمر على الكهرباء، ولاحقا على البطاقة التمويلية، سيكون النزف من مصرف لبنان، أي من الأحتياط الإلزامي...تأخذ السلطة من مدخرات اللبنانيين المتبقية في مصرف لبنان، وتعطيهم في مقابلها كهرباء بأقل من كلفتها وكهرباء يسرقها ما يفوق الثلاثين في المئة من اللبنانيين والمقيمين على أرض لبنان، وبعدما تنتهي المئة مليون دولار التي ستأخذها السلطة التنفيذية، تطلب مئة مليون أخرى، حتى آخر سنت.تمويل البطاقة التمويلية ليس افضل حالا، فتح اعتماد في موازنة العام 2021، يعني أن البطاقة التمويلية ستمول من الداخل...هكذا تتصرف الحكومة على قاعدة: "أصرف ما في الداخل في انتظار أن يأتيك ما في الخارج"... ما في الداخل مصدره مصرف لبنان وما يمكن جمعه من السوق الداخلية، لكن هذا الخيار ليس سوى جرعة، أما العلاج المستدام نسبيا فإلى حين الجلوس مع صندوق النقد الدولي، وما قبل ذلك: جرعات على قاعدة "كل شهر بشهرو".في موضوع الانتخابات النيابية، وفيما الإعلان عن ان الاستعدادات اللوجستية ستبدأ، ما زال الجدل قائما حول موعدها، هل أصبح آذار موعدا نهائيا؟ أم هناك ضغط للعودة إلى أيار؟زيارة وفد أردني رفيع للبنان لا يمكن عزلها عن محطات توليد التسويات في المنطقة والمؤهلة مستقبلا لإنتاج الطاقة الكهروسياسيةفبوصول رئيس مجلس وزراء الأردن بشر الخصاونة إلى بيروت مع فريق وزاري مقرر على خطي الدبلوماسية والطاقة كانت عمان تفتح من هنا طريق الشام للسيارات المجهزة بسلاسل رئاسية ووزارية وذلك بعد أن فتحت معبر جابر الحدودي مع سوريا وأعادت وصل الخطوط الجويةزيارة الخصاونة تناولت سبل تسهيل الإجراءات لمساعدة لبنان في مجال الطاقة لكنها مدت أنابيبها على قنوات فتحها الملك عبدالله الثاني وقد فك عاهل الأردن بموجبها عزلة أميركية كانت قد فرضتها رعاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لاتفاقيات إبراهام التطبيعية التي جاءت على حساب المملكة وأفقدتها دورها الوظيفي في التوسط ما بين الخليجيين وإسرائيل كذلك بعد نجاحه في إحباط انقلاب القصر المعروف بقضية الأمير حمزة وكان ملك الأردن قد استعاد هذا الدور بعد محادثاته مع القيادات الأميركية ولاسيما الرئيس جو بايدن وظهر أول ملامحه في اتفاق درعا السوري، وإعادة وصل ما انقطع مع الحكومة السوريةوليالي الوصل تمتد الى بقاع الأرض الملتهبة من مساعي عودة سوريا إلى الدائرة العربية والانفتاح الخليجي على دمشق وارتقاء الجولة الخامسة من المحادثات السعودية الإيرانية إلى علامات النجاح تزامنا مع قرب استئناف ليالي فيينا النووية الأميركية الإيرانية وربطا كانت قمة بوتن أردوغان تشد الرحال نحو إدلب للاتفاق على انتهاء التصعيد مع وشوشات روسية في الأذن التركية بضرورة إقامة صلاة اردوغان في المسجد الأموي الكبير في دمشق .وهذه الصورة الملونة عن العالم العربي ظهرتها إمارة دبي هذا المساء بافتتاح فعاليات اكسبو ألفين وعشرين بعنوان "تواصل العقول وصنع المستقبل" .مئة واثنتان وتسعون دولة من العالم تشارك في هذه التظاهرة التي تفوق في عدد دولها الجمعية العامة للأمم المتحدة وتستمر وقائعها مئة واثنين وثمانين يوما متتاليا وباحتفالية تعاقدت مع الإبهار وسحر الإضاءة والتنظيم كانت هذه الدول تتشارك في افتتاح معرض عالمي تجري روابطه بين العقل والمستقبل ولم يميز الاكسبو بين الدول المشاركة حيث حلت فلسطين نجمة حاضرة واليمن حضر بحضاراته وسوريا قامت من دمارها لتصلب طولها أمام العرب والعالم ..ولبنان المندثر كانت له بقعته المضيئة عبر غرفة الصناعة والتجارة لكن لبنان المغترب ..غير لبنان المقيم الذي يتظلل خيما وحصانات ويحيا ملوحا بيديه للبواخر التركية المغادرة من دون أن يتلمس نورا بديلا .. أو يتمكن من السؤال عن إشعاع هذه السفن وما خلفته من سمسرات وعمولات سبق أن كشفت عنها قناة الجديدكذلك يحيا هذا البلد على زبائنية التوظيف السياسي المجاني الذي اقتربت دفعاته الثانية مع اقتراب موسم الانتخابات النيابية، لكن في بقعة مغايرة تتواصل العقول اللبنانية لإعادة التعليق على شبكة صندوق النقد الدولي واستئناف التفاوض من حيث أخفقت وانتهت حكومة حسان دياب، وتذكيرا للبنانيين بقرار تأليف لجنة التفاوض حرص رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على الإشارة إلى الطابع الرضائي التوافقي مع رئيس الجمهورية وكرر في بيان له اليوم عبارة التوافق مرتين مع الأسماء المفاوضة وتقصد القول إن هذا الوفد جاء " بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية ".هي السمع والطاعة والتي تؤسس لدى ميقاتي الى مردود سياسي اداري في التعيينات المقبلة فيما ان حكومته وفي اول جلسة لها لم تسأل بالامس عن مراسيم مصيرية يخفيها الرئيس ميشال عون في ادارج بعبدا وفي طليعتها : التشكيلات القضائية .. ومرسوم ترسيم الحدود .لكن ميقاتي رسم حدوده السياسية ..وبدأ العمل "عالقطعة ووفقا لمبدأ "خذ واعطي".