استهداف دور العبادة والمدافن.. سرقات لا تخطر في البال

كتبت "الأنباء" الكويتية: لطالما حذر مراقبون من تداعيات الازمة التي يعاني منها لبنان على المستوى الاجتماعي والأمني، حيث تشهد مناطق لبنانية عديدة منذ أكثر من سنة جرائم وسرقات لا تعد ولا تحصى.هذا الواقع تؤكده آخر الاحصاءات التي نشرتها القوى الامنية، وتشير الى أن معدلات الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية وخاصة القتل والسرقة، ارتفعت بشكل غير مسبوق مع تردي الأوضاع الاقتصادية وانهيار العملة الوطنية وارتفاع نسبة البطالة ومعدلات الفقر وحالة اليأس والإحباط بسبب فقدان وقود السيارات والأدوية وحليب الأطفال والارتفاع الجنوني بأسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية.كما تشير الأرقام الى ان جرائم السلب ارتفعت بنسبة 147%، أما نسبة سرقة السيارات فزادت نحو 113%.وفي هذا الاطار أيضا، أصبحت التعديات على الأملاك العامة والخاصة في لبنان تتكرر بشكل شبه يومي منذ تفاقم الازمة المعيشية، حتى انها وصلت الى حد اقتحام المدافن والكنائس والجوامع.