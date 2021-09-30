تحضيرات للتعيينات المرتقبة الأسبوع المقبل

تراقب المصادر المتابعة التحضيرات الجارية للتعيينات المرتقبة في المناصب الرئيسية الأسبوع المقبل، في ضوء معلومات عن رغبة الفريق الرئاسي في إجراء سلسلة تعيينات وتشكيلات تراعي احتياجات نهاية الولاية الرئاسية، والانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في الربيع المقبل.وتوقّفت عبر "الأنباء" الكويتية أمام دعوى الرئيس ميشال عون المجلس الأعلى للدفاع الى الاجتماع، قبل جلسة مجلس الوزراء، واعتبرت في تمسّك رئيس الجمهورية بعقد جلسات لهذا المجلس، والبحث بما هو خارج اهتماماته العسكرية الفعلية، ورغم وجود حكومة مكتملة الأوصاف، ما يشي بالرغبة في جعل هذا المجلس، الذي يرأسه عون، بمنزلة منصة يتخذ من خلالها القرارات الاستثنائية".