مشاورات تقضي بتشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن انفجار المرفأ

فيما بدأ تعليق التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت يتفاعل داخلياً وخارجياً، بعد كفّ يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، علمت "السياسة" الكويتية أن "هناك مشاورات تجري بشأن إمكانية الدفع باتجاه تشكيل لجنة تحقيق دولية، باعتبار أن التحقيق الذي تجريه السلطات اللبنانية، قد لا يصل إلى النتيجة المرجوة".