عجاقة ل"القبس" الكويتية: الدولار إلى ارتفاع

اتّجه سعر الدولار نحو مزيد من الارتفاع. فقد وصل سعر الصرف إلى نحو 17500 ليرة، وسط توقّعات للصرافين بمزيد من الارتفاع في الأيام المقبلة، لكن بوتيرة بطيئة.وفي حين يبقى الشغل الشاغل للبنانيين ترقُّب مسار الدولار، أشار الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة إلى أن "استقرار سعر الصرف يجب أن يقترن بخطوات ملموسة وليس بأجواء ايجابية".وأوضح عجاقة في تصريح ل"القبس" الكويتية أن "الخطوات الملموسة مرتبطة بشقين: القصيرة المدى عبر ضرب الاحتكار والتهريب والسوق السوداء. ولغاية الآن لا إجراءات بهذا الخصوص، المتوسطة المدى، وتتعلق بسير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي".وأشار إلى إن "الدولار مستمر في الارتفاع لأنه لا تبرير اقتصادياً لانخفاضه، إذ لم يتحسّن أيّ من المؤشّرات الاقتصادية في لبنان وأهمها مكافحة السوق السوداء".وسأل عجاقة: "من أين ستأتي الحكومة بالدولار لتمويل استيرادها خلال الفترة المقبلة إلى حين التوصل إلى خطة مع صندوق النقد؟"