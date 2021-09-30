قرداحي عبر "تويتر": تحيّة من القلب لدولة الامارات قيادة وحكومة وشعباً

غرد وزير الاعلام جورج قرداحي عبر حسابه على "تويتر": "‏تحية من القلب لدولة الامارات قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة إفتتاح معرض 2020 العالمي ‎@expo2020dubai.. إنّ ما قامت به دبي هو مدعاة فخر ليس فقط لشعب الامارات ولكن لجميع الشعوب العربية".