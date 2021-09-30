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لبنان
قرداحي عبر "تويتر": تحيّة من القلب لدولة الامارات قيادة وحكومة وشعباً
Lebanon 24
30-09-2021
|
16:45
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غرد وزير الاعلام جورج قرداحي عبر حسابه على "تويتر": "تحية من القلب لدولة الامارات قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة إفتتاح معرض 2020 العالمي @expo2020dubai.. إنّ ما قامت به دبي هو مدعاة فخر ليس فقط لشعب الامارات ولكن لجميع الشعوب العربية".
المصدر: تويتر
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