لبنان

قرداحي عبر "تويتر": تحيّة من القلب لدولة الامارات قيادة وحكومة وشعباً

Lebanon 24
30-09-2021 | 16:45
A-
A+
Doc-P-869857-637686424793199021.jpeg
Doc-P-869857-637686424793199021.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غرد وزير الاعلام جورج قرداحي عبر حسابه على "تويتر": "‏تحية من القلب لدولة الامارات قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة إفتتاح معرض 2020 العالمي ‎@expo2020dubai.. إنّ ما قامت به دبي هو مدعاة فخر ليس فقط لشعب الامارات ولكن لجميع الشعوب العربية".
المصدر: تويتر
مواضيع ذات صلة
الشيخ محمد بن زايد: حفل افتتاح "إكسبو 2020 دبي"يدعو للفخر ويؤكد أن الإمارات تنظم دورة استثنائية غير مسبوقة
lebanon 24
01/10/2021 04:32:59 Lebanon 24 Lebanon 24
إنطلاق إكسبو 2020 دبي بمراسم افتتاح باذخة
lebanon 24
01/10/2021 04:32:59 Lebanon 24 Lebanon 24
معتصم النهار يخطف الأنظار بإطلالته في دبي...(صورة)
lebanon 24
01/10/2021 04:32:59 Lebanon 24 Lebanon 24
ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم يعلن انطلاق فعاليات إكسبو 2020
lebanon 24
01/10/2021 04:32:59 Lebanon 24 Lebanon 24

قرداحي

دبي

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:59 | 2021-09-30
18:00 | 2021-09-30
17:30 | 2021-09-30
17:00 | 2021-09-30
16:36 | 2021-09-30
16:23 | 2021-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website