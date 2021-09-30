لبنان

ترتيب لعقد مؤتمر بين الأردن لبنان في القاهرة قريباً

Lebanon 24
30-09-2021 | 18:00
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كشفت مصادر عبر "اللواء" النقاب عن مساعي يبذلها العاهل الاردني بالتنسيق مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لترتيب عقد مؤتمر ثلاثي مع لبنان في القاهرة قريباً، لحشد الدعم العربي المطلوب لمساعدة لبنان واخراجه من محنته، ومازالت الاتصالات في بداياتها بهذا الخصوص، وقد تتوسع لتشمل دول اخرى،في حال سمحت الظروف بذلك.
المصدر: اللواء
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