أفادت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" أن "موضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي هو محور اهتمام مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء اللذين توافقا على تفويض الوفد اللبناني".



وقالت إن "التحدي الأكبر بتمثل بتوحيد الأرقام"، موضحة أن "شروط الصندوق معلومة وتتصل بإصلاح المالية العامة والإصلاح وتوحيد سعر الصرف". وأشارت إلى أن "هناك خارطة طريق يعمل عليها وإن التفاصيل التي جهزت باتت واضحة وهناك اصرار على السرعة وتقديم ما يلزم من مطالب من أجل تأمين السيولة بالعملات".وقالت إن "التحدي الأكبر بتمثل بتوحيد الأرقام"، موضحة أن "شروط الصندوق معلومة وتتصل بإصلاح المالية العامة والإصلاح وتوحيد سعر الصرف".

وأكدت أن "الحسم يعود إلى مجلس الوزراء مجتمعا ولا سيما بالنسبة إلى موضوع الالتزامات".

وفهم ان "شركة لازارد ستساعد لبنان في برامج المساعدات من خلال خطة متكاملة، وفق أولويات محددة".