لبنان

إنطلاقة "مُتعثرة" للقاء السوديكو على أطلال 14 آذار

Lebanon 24
30-09-2021 | 22:26
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كتب علي ضاحي في" الديار": لولا بركة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ودعمه الكامل لـ "لقاء السوديكو"، ولولا ايضاَ حضور "القوات" الى جانب صاحب الدعوة "حزب الوطنيين الاحرار"، لكان اللقاء "خال من الدسم السياسي"، خصوصاً ان حزب "الكتائب" قاطع اللقاء ورفض الحضور، بينما غابت "الكتلة الوطنية" ولم توفد اي ممثل.
وتقول اوساط مسيحية مستقلة، وتدور في فلك اليمين المسيحي التقليدي، انها لم تشعر انها معنية بالحضور، رغم انها محاولة جريئة في توقيتها وحجمها و"طموحة" لمقارعة التيار الوطني الحر والعهد والرئيس ميشال عون والنائب جبران باسيل، خصوصاً انها لا تستهدف العهد وصهره كحزب مسيحي، بقدر ما تصوب على السلاح ودعم الرئيس عون وباسيل لسلاح حزب الله، وما يوفرانه من غطاء مسيحي وسياسي له، وهو يجر التدخلات الايرانية والاقليمية في الشأن اللبناني.

وترى الاوساط ان الانطلاقة ولو اتت متعثرة، الا انها بداية "صعبة" له، مع مقاطعة الكتائب والكتلة الوطنية له بما يشكلانه من امتداد للجبهة المسيحية اليمينة ما قبل الطائف، حيث كان يمكن لهذه الجبهة ان تدغدغ كل من يتمنى مسيحياً بعودة هذا الحلم ، والذي مثّله في الوجدان المسيحي والشبابي الرئيس بشير الجميل.
في المقابل، لا يشعر "التيار الوطني الحر"، وفق اوساطه انه معني بهذا اللقاء، ولا يشعر بـ"تحسس" منه كونه يجمع الاضداد ويجمع من لديهم عداء تاريخي ودموي، وتقول الاوساط ان "التيار" يقبل ان يكون هو النقطة الجامعة والتي يتجمهر حولها الناس ولو كانوا خصومه، ولو كان بينهم دماء خلال الحرب الاهلية، وجميل ان يتحول "التيار" والنكايات فيه الى جمع الاضداد واجراء المصالحات!
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