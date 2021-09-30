القلق يجمع عون وميقاتي!

كتبت " الديار": لم يضع رئيس الجمهورية "كرة" تعديل المرسوم 6433 الخاص بتعديل الحدود البحرية في ملعب ميقاتي، وانما لا يزال التنسيق مستمرا بين الرجلين المتفقين على ضرورة عدم القيام باي "دعسة" ناقصة تثير انزعاج الاميركيين، الذين بدأوا يتحدثون عن رغبتهم في استئناف التفاوض غير المباشر في الناقورة، دون تحديد مهل محددة او نقطة انطلاق للمفاوضات، ولهذا يسعى رئيس الحكومة الى بلورة موقف موحد حيال الملف، ولهذا عرض وجهة نظره في عين التينة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ولم يتم التوصل الى "خارطة طريق" واضحة حيال كيفية مقاربة هذا الملف بانتظار المؤشرات الاميركية والتحرك الفرنسي. مع العلم ان علامات استفهام كبيرة تدور حول تأخر شركة "توتال" الفرنسية مع شريكتيها الروسية والايطالية، اكثر من 6 اشهر في البدء بالتنقيب في البلوك 9 ! فهل يبادر الجانب اللبناني الى خطوة تجرّ"الاسرائيليين" على العودة الى طاولة التفاوض بتعديل المرسوم ام ستضيع الحقوق بسبب القلق من اغضاب الاميركيين؟