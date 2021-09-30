24
o
بيروت
22
o
طرابلس
19
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
15
o
بعلبك
21
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
القلق يجمع عون وميقاتي!
Lebanon 24
30-09-2021
|
22:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت " الديار": لم يضع رئيس الجمهورية "كرة" تعديل المرسوم 6433 الخاص بتعديل الحدود البحرية في ملعب ميقاتي، وانما لا يزال التنسيق مستمرا بين الرجلين المتفقين على ضرورة عدم القيام باي "دعسة" ناقصة تثير انزعاج الاميركيين، الذين بدأوا يتحدثون عن رغبتهم في استئناف التفاوض غير المباشر في الناقورة، دون تحديد مهل محددة او نقطة انطلاق للمفاوضات، ولهذا يسعى رئيس الحكومة الى بلورة موقف موحد حيال الملف، ولهذا عرض وجهة نظره في عين التينة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ولم يتم التوصل الى "خارطة طريق" واضحة حيال كيفية مقاربة هذا الملف بانتظار المؤشرات الاميركية والتحرك الفرنسي. مع العلم ان علامات استفهام كبيرة تدور حول تأخر شركة "توتال" الفرنسية مع شريكتيها الروسية والايطالية، اكثر من 6 اشهر في البدء بالتنقيب في البلوك 9 ! فهل يبادر الجانب اللبناني الى خطوة تجرّ"الاسرائيليين" على العودة الى طاولة التفاوض بتعديل المرسوم ام ستضيع الحقوق بسبب القلق من اغضاب الاميركيين؟
تابع
الأكثر قراءة
تصحيح الأجور "هدية مفخخة".. والدولار إلى هذا السعر في الـ 2022!
Lebanon 24
تصحيح الأجور "هدية مفخخة".. والدولار إلى هذا السعر في الـ 2022!
02:30 | 2021-09-30
30/09/2021 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع بشكل ملحوظ.. هذه تسعيرة السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يرتفع بشكل ملحوظ.. هذه تسعيرة السوق الموازية
01:52 | 2021-09-30
30/09/2021 01:52:16
Lebanon 24
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تدخل القفص الذهبي وتنشر صورة بالأبيض.. من العريس؟ (فيديو)
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تدخل القفص الذهبي وتنشر صورة بالأبيض.. من العريس؟ (فيديو)
02:00 | 2021-09-30
30/09/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أسرة "الهيبة" تودّع "أم جبل".. اليكم ما جرى
Lebanon 24
أسرة "الهيبة" تودّع "أم جبل".. اليكم ما جرى
04:00 | 2021-09-30
30/09/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأبراج لا ترضى بأي شيء.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
هذه الأبراج لا ترضى بأي شيء.. هل أنت من بينها؟
03:00 | 2021-09-30
30/09/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:13 | 2021-09-30
اولويات حكومية تحت رصد دولي
22:15 | 2021-09-30
ميقاتي والعلاقة مع سوريا: سلبية المواقف لا تلغي الرغبة في الانفتاح
22:20 | 2021-09-30
عون مُطالَب بالتدقيق الجنائي في صرف 16 مليار دولار للدعم
23:15 | 2021-09-30
المودعون ضائعون وخاسرون!
23:12 | 2021-09-30
في الجامعات الروسية... "سماسرة" يتلاعبون بالأقساط
23:06 | 2021-09-30
ملفات مع المجذوب
فيديو
شاكيرا تتعرض لهجوم من قبل خنزيرين بريين في برشلونة.. كانت برفقة إبنها (فيديو)
Lebanon 24
شاكيرا تتعرض لهجوم من قبل خنزيرين بريين في برشلونة.. كانت برفقة إبنها (فيديو)
10:12 | 2021-09-30
01/10/2021 07:32:39
Lebanon 24
Lebanon 24
دريد لحام يثير الجدل عبر مواقع التواصل: أخاف من المخابرات أكثر من الله! (فيديو)
Lebanon 24
دريد لحام يثير الجدل عبر مواقع التواصل: أخاف من المخابرات أكثر من الله! (فيديو)
06:22 | 2021-09-30
01/10/2021 07:32:39
Lebanon 24
Lebanon 24
في المكلس.. هجوم بالسواطير على ملهى ليلي وحالة هلع بين الساهرين (فيديو)
Lebanon 24
في المكلس.. هجوم بالسواطير على ملهى ليلي وحالة هلع بين الساهرين (فيديو)
00:11 | 2021-09-30
01/10/2021 07:32:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact