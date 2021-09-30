لبنان

شيا على "خط" الانتخابات

Lebanon 24
30-09-2021 | 22:43
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كتبت" الديار": دخلت السفيرة الاميركية في بيروت على خط الانتخابات ، والتقت وزير الداخلية بسام المولوي، ووفقا لمصادر مطلعة ابلغته أنه لا مفرّ من إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المبدئي في 27 آذار، لان التأجيل سيعني حكما الصدام مع المجتمع الدولي، ووفقا لزوار "عوكر" ، تراهن واشنطن من خلال دعمها للوائح المجتمع المدني وعدة احزاب على الساحة المسيحية، على حصول تعديل في موازين القوى النيابية ما سيؤثر حكما على انتخاب خلف للرئيس عون، ولهذا فان التركيز الآن سيكون على اضعاف التيار الوطني الحر الذي يُشكل "الخاصرة الرخوة" لحزب الله. 
 
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