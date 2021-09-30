لبنان

استعجال حكومي لانجاز خطة التفاوض مع صندوق النقد

Lebanon 24
30-09-2021 | 22:47
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كتبت" الانباء الالكترونية": أطلقت الحكومة عجلاتها الاقتصادية. فبعد صدور قرار تشكيل لجنة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، والتوقيع عليه من قِبل رئيسَي الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي، لم يعد أمام اللجنة المشار إليها سوى الإسراع بإعداد خطة التفاوض لتكون جاهزة خلال الأيام المقبلة للشروع بالمفاوضات، وضرورة التوصل إلى نتائج حسّية وملموسة قبل نهاية السنة الحالية، وقبل دخول البلاد في مرحلة التحضير للانتخابات النيابية المتوقعة في الربيع المقبل.

في هذا السياق، لفتت مصادر حكومية إلى النيّة الصادقة لدى رئيسَي الجمهورية والحكومة بشأن التوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد خلال الشهرين المقبلين، وذلك بالتزامن مع ورشة الإصلاحات التي تنوي الحكومة تنفيذها عقب التشريعات المتعلقة بها، والتي سيقرّها المجلس النيابي في دورته العادية التي تبدأ في التاسع عشر من الجاري.

المصادر أشارت عبر جريدة "الأنباء" الإلكترونية إلى الرغبة الشديدة لدى الحكومة للقيام بالإصلاحات المطلوبة، لأن البديل عنها هو الانهيار الشامل والكامل، فالعالم وغالبية اللبنانيين كانوا ينتظرون تشكيل الحكومة لتقوم بالإصلاحات، والآن بعد تشكيل الحكومة لم يعد من مبرر لعدم تنفيذها بأي طريقة من الطرق.
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