لبنان

وقف النار أولاً

Lebanon 24
30-09-2021 | 22:56
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طلب الوزير ناصر ياسين  من جمعيات للصيادين تريد الاجتماع به: "وقف إطلاق النار أولا" في إشارة إلى استمرار روادها في صيد العصافير.
(النهار)
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