لبنان

غياب الحماسة

Lebanon 24
30-09-2021 | 22:57
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صُدمت وفود حزبية زارت دولا عربية وغربية بعدم اكتراث المغتربين لوجودها وغياب حماستهم لتقديم المساعدات كما كان يحصل سابقا.
(النهار)
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