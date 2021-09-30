ملفات مع المجذوب

امتنع وزير التربية السابق طارق المجذوب عن تسليم عدد من الملفات المتعلقة بالهبات والمنح الدراسية الى فريق الوزير الحالي، مما ادى الى نفاد المهل المتعلقة بتقديم الطلبات وحرمان الطلاب من فرص التعليم.

(نداء الوطن)