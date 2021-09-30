لبنان

ملفات مع المجذوب

Lebanon 24
30-09-2021 | 23:06
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امتنع وزير التربية السابق طارق المجذوب عن تسليم عدد من الملفات المتعلقة بالهبات والمنح الدراسية الى فريق الوزير الحالي، مما ادى الى نفاد المهل المتعلقة بتقديم الطلبات وحرمان الطلاب من فرص التعليم.
(نداء الوطن)
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وزير التربية

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