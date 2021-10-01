لبنان

شركة الأمانة ترفع من تسعيرة صفيحة المازوت الإيراني!

Lebanon 24
01-10-2021 | 00:53
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أعلنت شركة الأمانة، في بيان، أن سعر صفيحة المازوت الإيراني ابتداءً من 1 تشرين الأول لغاية العاشر منه بـ150 ألف ل.ل حصرًا للفئات التي حددتها قيادة حزب الله.
 
 
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شركة الأمانة

حزب الله/

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