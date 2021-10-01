شركة الأمانة ترفع من تسعيرة صفيحة المازوت الإيراني!

أعلنت شركة الأمانة، في بيان، أن سعر صفيحة المازوت الإيراني ابتداءً من 1 تشرين الأول لغاية العاشر منه بـ150 ألف ل.ل حصرًا للفئات التي حددتها قيادة حزب الله.