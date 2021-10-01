لبنان

منسق دولي في بيروت ولقاء مع ميقاتي منتصف الاسبوع المقبل

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-10-2021 | 01:00
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يصل الى بيروت نهاية الاسبوع منسق المساعدات الدولية من اجل لبنان  والمفوض بمتابعة مقررات مؤتمر "سيدر 1" السفير بيار دوكان في زيارة تستمر عدة ايام في اطار  استكمال البحث في عدد من الملفات المالية والاصلاحية التي كان قد بدأ درسها  فيها خلال آخر زيارة له الى بيروت خلال شهر تموز الفائت.

يذكر ان زيارة  دوكان كانت مقررة قبل لقاء الرئيس  الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الاليزيه ولكنها ستكتسب اهمية اضافية كونها تأتي بعد اسبوع من اللقاء. وقد تحدد موعد لاجتماع دوكان  مع رئيس الحكومة منتصف  الاسبوع المقبل، كما ستكون له لقاءات مع المسؤولين في وزارة المال ومصرف لبنان وآخرين.
وفي اخر زيارة قام بها الى بيروت اشار دوكان الى انه  سيقوم بمتابعة المساعدة الفرنسية والاستمرار في حض وتحفيز الشركاء الدوليين وتحديد الاحتياجات من اجل  دعم  الشعب اللبناني. كما كان شارك في مؤتمر عقد  بالتنسيق بين نقابة المهندسين في بيروت والمؤسسة العامة للإسكان ويتعلق بإعادة اعمار محيط مرفأ بيروت.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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خاص "لبنان 24"

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