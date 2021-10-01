عبدالله: آن الأوان لنقاش جدي لإصلاحات في سياساتنا الخارجية

يخطئ من يعتقد أن الأصلاحات الأقتصادية هي الوحيدة المطلوبة لأخراج لبنان من أنهياره الحتمي في ظل المعطيات المالية والنقدية.
آن الأوان لنقاش جدي لأصلاحات في سياساتنا الخارجية وتموضعنا على الخارطة الإقليمية والدولية،على قاعدة
إنتاج قرار وطني مستقل منفتح،قاعدته، عدو واحد هو إسرائيل.
— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) October 1, 2021
يخطئ من يعتقد أن الأصلاحات الأقتصادية هي الوحيدة المطلوبة لأخراج لبنان من أنهياره الحتمي في ظل المعطيات المالية والنقدية.
آن الأوان لنقاش جدي لأصلاحات في سياساتنا الخارجية وتموضعنا على الخارطة الإقليمية والدولية،على قاعدة
إنتاج قرار وطني مستقل منفتح،قاعدته، عدو واحد هو إسرائيل.