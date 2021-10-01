عبدالله: آن الأوان لنقاش جدي لإصلاحات في سياساتنا الخارجية

اعتبر النائب بلال عبدالله ان " يخطئ من يعتقد أن الاصلاحات الاقتصادية هي الوحيدة المطلوبة لإخراج لبنان من إنهياره الحتمي في ظل المعطيات المالية والنقدية. آن الأوان لنقاش جدي لإصلاحات في سياساتنا الخارجية وتموضعنا على الخارطة الإقليمية والدولية،على قاعدة إنتاج قرار وطني مستقل منفتح، قاعدته، عدو واحد هو إسرائيل".

يخطئ من يعتقد أن الأصلاحات الأقتصادية هي الوحيدة المطلوبة لأخراج لبنان من أنهياره الحتمي في ظل المعطيات المالية والنقدية.

آن الأوان لنقاش جدي لأصلاحات في سياساتنا الخارجية وتموضعنا على الخارطة الإقليمية والدولية،على قاعدة

إنتاج قرار وطني مستقل منفتح،قاعدته، عدو واحد هو إسرائيل. — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) October 1, 2021