لبنان

بلبلة في محطة تلفزيونية.. اعتصام وتوقف عن العمل ومرجعيات تتدخل

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-10-2021 | 01:15
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لاحظ متابعون لقناة الـOTV منذ يومين غياب نشرة اخبار الظهيرة، والنشرة الارمنية، اضافة الى العديد من برامج بعد الظهر، ما طرح العديد من التساؤلات حول ما يجري داخل المحطة.
وفي معلومات لـ"لبنان 24" أن بلبلة حصلت في المحطة نتيجة اعتصام للعاملين فيها احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية وللمطالبة بتحسين رواتبهم ، وقد وصلت اصداء ما حصل  الى مسامع مرجعيات سياسية كبيرة، تدخلت شخصياً لدى الموظفين وعملت على اقناعهم بالعودة عن الاضراب وعدم التصعيد في المواقف، مع وعد  بمعالجة الأمور في أقرب وقت ممكن.
وتضيف المعلومات " ان الموظفين كانوا بصدد التوقف عن البث ابتداء من اليوم الجمعة، لكنهم ارجأوا   الخطوة  الى الخميس المقبل في حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم".
وفي اتصال مع " لبنان ٢٤" قال مصدر مسؤول في المحطة" ان  كل المؤسسات في لبنان تعاني من صعوبة  الوضع الاقتصادي والمالي والotv هي من المؤسسات التي تكافح للاستمرارية، وتجهد لتأمين المتطلبات الاساسية للموظفين وهذا  حق لهم لا جدال فيه".
وقال " كل الامور قيد المعالجة، وفق الامكانات.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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خاص "لبنان 24"

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