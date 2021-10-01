لبنان

عين حزب الله على زحلة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-10-2021 | 01:45
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من الواضح ان حزب الله يحاول التركيز في خدماته الاجتماعية على مدينة زحلة وجوارها، وهذا الامر بدا واضحا حتى قبل استقدام النفط الايراني الى لبنان، من خلال مبادرة قام بها عضو كتلة " الوفاء للمقاومة"  النائب انور  جمعة في ١٧ آب الفائت  لتأمين مادة المازوت لكهرباء زحلة وتظهير ذلك اعلاميا.
وقالت مصادر مطلعة" ان حضور جمعة لحظة تسليم المازوت الايراني لمؤسسة كهرباء زحلة له دلالاته، خصوصا ان الحزب خصص المؤسسة بكميات كبيرة من المازوت لم يوفرها لمناطق اخرى".
واعتبرت المصادر "ان الحزب يرى ان زحلة منطقة قابلة للتفاعل السياسي والشعبي وان كتلته الشعبية الوازنة فيها يجب العناية بها والتفاعل معها بشكل اكبر".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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