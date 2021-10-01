شخصية "تحرتق"على تيار سياسي: انا الحل

تعمم شخصية سياسية، انفصلت عن احد التيارات السياسية، عبر اوساط مقربة منها ، اجواء مفادها ان وضع هذا التيار سيزداد سوءا مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية المقبلة، وان دولة اقليمية تتقصد اظهار معارضتها لهذا التيار ورفضها له، من منطلق ان هذه المواقف ستؤثر عليه سلبا امام الرأي العام وهذا ما تريد تحقيقه لاضعافه نيابيا".والشخصية السياسية نفسها تقود حملة مبطنة للنيل من مرجعيات وشخصيات سياسية ، على قاعدة"ما الكن غيري وانا الحل".