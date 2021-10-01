لبنان

معلوف: حان وقت العمل

Lebanon 24
01-10-2021 | 01:59
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رأى عضو تكتّل "لبنان القويّ" النائب إدي معلوف، أن "إنطلاقة الحكومة هي إنطلاق للإصلاحات، والأولوية في مجلس النواب بإقرار القوانين".

وفي حديثٍ له عبر "صوت كل لبنان 93.3"، قال معلوف: "من الطبيعي أن لا يكون توافق على كل الإصلاحات في مجلس النواب، ولكن نتوقّع من الأكثرية النيابية أن تكون متجاوبة بإقرار القوانين، وحان وقت العمل".
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