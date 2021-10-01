معلوف: حان وقت العمل

رأى عضو تكتّل "لبنان القويّ" النائب إدي معلوف، أن "إنطلاقة الحكومة هي إنطلاق للإصلاحات، والأولوية في مجلس النواب بإقرار القوانين".



وفي حديثٍ له عبر "صوت كل لبنان 93.3"، قال معلوف: "من الطبيعي أن لا يكون توافق على كل الإصلاحات في مجلس النواب، ولكن نتوقّع من الأكثرية النيابية أن تكون متجاوبة بإقرار القوانين، وحان وقت العمل".