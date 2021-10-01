صيد ثمين في قبضة قوى الأمن.. هكذا تم القاء القبض عليه في عكار

صـدر عن المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة البلاغ التالي:ضمن إطار الخطة التي وضعتها وحدة الشّرطة القضائية لتوقيف المطلوبين على جميع الأراضي اللبنانية، وبعد توافر معلومات لدى المجموعة الخاصة في الوحدة المذكورة عن أحد المطلوبين، ويدعى:- ب. ح. (مواليد عام 1997، لبناني)بتاريخ 26-9-2021، وبعد عمليات الرصد والتعقب، قامت قوّة من المجموعة الخاصّة بمداهمة منزل في منطقة الحصنية – عكار، وتمكنت من إلقاء القبض عليه.وقد تبين أنّه الرأس المدبر لعمليات سلب بقوة السلاح، ومطلوب للقضاء بموجب /4/ مذكرات عدلية وملاحقات قضائية بجرائم مختلفة.كذلك أوقفت برفقته المدعوة:د. ع. (مواليد عام 1998، لبنانية)المشتبه بها بتنفيذ عمليات السلب برفقة الموقوف (ب. ح.).سُلِّما إلى مفرزة حلبا القضائية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.