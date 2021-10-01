أصوات انفجارات في مزارع شبعا.. ماذا يحصل؟

تشهدُ مزارع شبعا المحتلة أصوات انفجار قذائف مدفعية ثقيلة يتردّد صداها حتى القرى المُحاذية.

ووفقاً للوكالة الوطنية للاعلام، فإنه يُرجح أن يكون ذلك ناجمٌ عن مناورة يُجريها جيش العدو الإسرائيلي في المنطقة.