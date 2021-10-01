لبنان

أصوات انفجارات في مزارع شبعا.. ماذا يحصل؟

Lebanon 24
01-10-2021 | 02:27
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تشهدُ مزارع شبعا المحتلة أصوات انفجار قذائف مدفعية ثقيلة يتردّد صداها حتى القرى المُحاذية.
 
ووفقاً للوكالة الوطنية للاعلام، فإنه يُرجح أن يكون ذلك ناجمٌ عن مناورة يُجريها جيش العدو الإسرائيلي في المنطقة.
 
 
 
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لبنان

مزارع شبعا

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