لبنان

خطرٌ جديد داخل مرفأ بيروت.. ما قد يحصل مُروّع

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
01-10-2021 | 02:45
A-
A+
Doc-P-869970-637686777716389957.jpg
Doc-P-869970-637686777716389957.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
منذ تاريخ انفجار مرفأ بيروت يوم 4 آب 2020 وحتّى اليوم، ما زالت إهراءات القمح المُدمّرة على حالها داخل المرفأ، وقد بقيت شاهدة على هول الكارثة التي أصابت بيروت جراء الانفجار الهائل.

وإلى الآن، فإنّه ما من خطوات اتخذت لإزالة الاهراءات التي تعتبرُ غير صالحة أبداً لاعادة التأهيل خصوصاً أنّ جزءاً كبيراً منها تحول إلى رُكام.

ومؤخراً، حصل "لبنان24" على صورٍ من داخل مرفأ بيروت تُظهر حصول فراغات بين أعمدة الإهراءات، الأمر الذي يُنذر بانهيارها بشكل كامل مع الوقت.

كذلك، تسودُ مخاوف من أن تساهم الأمطار في الأيام المقبلة في انجراف التربة أكثر تحت الاهراءات، ما يؤدي إلى زيادة الفراغات بين الأعمدة المُدمّرة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:20 | 2021-10-01
07:16 | 2021-10-01
07:09 | 2021-10-01
07:05 | 2021-10-01
06:58 | 2021-10-01
06:58 | 2021-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website