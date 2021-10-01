حالة من الهلع و الذعر في ببنين...ماذا يجري؟

اقدم احد الاشخاص في ساعات من فجر اليوم في بلدة ببنين في عكار،على إلقاء قنبلة مترافقة برشقات ناريّة في الهواء ما تسبب بحالة من الهلع و الذعر لدى اهالي المنطقة و الجوار.