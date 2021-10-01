لبنان

حالة من الهلع و الذعر في ببنين...ماذا يجري؟

Lebanon 24
01-10-2021 | 02:46
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اقدم احد الاشخاص في ساعات من فجر اليوم في بلدة ببنين في عكار،على إلقاء قنبلة مترافقة برشقات ناريّة في الهواء ما تسبب بحالة من الهلع و الذعر لدى اهالي المنطقة و الجوار.
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