لبنان

كم بلغ عدد مهمات الدفاع المدني خلال الـ 24 ساعة الماضية؟

Lebanon 24
01-10-2021 | 03:08
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صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات اليوم البيان الآتي:

تمكن عناصر الدفاع المدني ، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بمؤازرة وحدات من الجيش المنتشرة عملانيا من إخماد حريق أعشاب شب في جون/الشوف(عدد1)
كما تمكن العناصر من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزعت على الشكل التالي:


- إخماد حرائق (عدد32) :


o أحراج (عدد1):
(م. لبنان الجنوبي)(عدد1) : بسري.



o أعشاب (عدد 25):
(م.جبل لبنان) (عدد9): ذوق مكايل - الفنار - حراجل - دوحة الحص - شحيم - العيرون - جسر الباشا.
ونفايات : عاليه - الكسليك.
(م. لبنان الشمالي) (عدد2) : البويضة/اهدن - سقي التبانة/طرابلس.
(م.عكار) (عدد1) : وأشجار في بيت الحاج.
(م. لبنان الجنوبي)(عدد6) : برج الشمالي - البيسارية - الغازية - قناريت - مغدوشة.
وأشجار في (معركة - باريش).
(م. النبطية) (عدد4) : النبطية(2) - قعقعية الجسر.
وأشجار في فرون.
(م.البقاع) (عدد3): حوش الأمراء(2) - بر الياس.

o منازل (عدد1) : البحصة/عكار.
o سيارات (عدد2) : عاليه - النبطية.
o مؤسسات(عدد1) : داخل مستودع ومنشرة في قرطاضة/بعبدا.
o كهرباء (عدد1) : مولّد في الحدت.

- نقل وإسعاف (عدد11) :
o حوادث (عدد8): حي السلم - كفرشيما - الشياح(2) - عائشة بكار - راس النبع - الاشرفية - ريفون.
o حوادث سير (عدد1): صور ونقل جريح الى المستشفى.
o نقل جثث(عدد2) : من الغبيري الى المستشفى - من زقاق البلاط الى المستشفى.


مجموع المهمات المنفذة خلال الـ 24 ساعة الماضية : 43 مهمة

وذكرت المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.
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