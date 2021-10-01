كم بلغ عدد مهمات الدفاع المدني خلال الـ 24 ساعة الماضية؟

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات اليوم البيان الآتي:



تمكن عناصر الدفاع المدني ، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بمؤازرة وحدات من الجيش المنتشرة عملانيا من إخماد حريق أعشاب شب في جون/الشوف(عدد1)

كما تمكن العناصر من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزعت على الشكل التالي:





- إخماد حرائق (عدد32) :





o أحراج (عدد1):

(م. لبنان الجنوبي)(عدد1) : بسري.







o أعشاب (عدد 25):

(م.جبل لبنان) (عدد9): ذوق مكايل - الفنار - حراجل - دوحة الحص - شحيم - العيرون - جسر الباشا.

ونفايات : عاليه - الكسليك.

(م. لبنان الشمالي) (عدد2) : البويضة/اهدن - سقي التبانة/طرابلس.

(م.عكار) (عدد1) : وأشجار في بيت الحاج.

(م. لبنان الجنوبي)(عدد6) : برج الشمالي - البيسارية - الغازية - قناريت - مغدوشة.

وأشجار في (معركة - باريش).

(م. النبطية) (عدد4) : النبطية(2) - قعقعية الجسر.

وأشجار في فرون.

(م.البقاع) (عدد3): حوش الأمراء(2) - بر الياس.



o منازل (عدد1) : البحصة/عكار.

o سيارات (عدد2) : عاليه - النبطية.

o مؤسسات(عدد1) : داخل مستودع ومنشرة في قرطاضة/بعبدا.

o كهرباء (عدد1) : مولّد في الحدت.



- نقل وإسعاف (عدد11) :

o حوادث (عدد8): حي السلم - كفرشيما - الشياح(2) - عائشة بكار - راس النبع - الاشرفية - ريفون.

o حوادث سير (عدد1): صور ونقل جريح الى المستشفى.

o نقل جثث(عدد2) : من الغبيري الى المستشفى - من زقاق البلاط الى المستشفى.





مجموع المهمات المنفذة خلال الـ 24 ساعة الماضية : 43 مهمة



وذكرت المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.