خبير اقتصادي يفجّر مفاجأة عن سعر الليرة.. متى سيتحسّن أمام الدولار؟

قال الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة إنّ "رفع سقف السحوبات المصرفية الى أكثر من 3900 ليرة للدولار ينعكس زيادة في طباعة العملة الوطنية وبالتالي حصول التضخم"، معتبراً أن "المصرف المركزي غير قادر على السيطرة على التضخم".

وفي حديث عبر إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، أشار عجاقة إلى أنّه "اذا أرادت الحكومة النجاح في مهمتها، خصوصاً خلال الشهرين المقبلين، فمن الضروري ضرب السوق السوداء للدولار، إيقاف الاحتكار والتهريب وإلزام التجار بالقبض عبر البطاقات والشيكات المصرفية"، معتبراً أن "تطبيق هذه الخطوات يحسّن بشكل كبير سعر صرف الليرة".