لبنان

في الجنوب... إصابة شاب بانفجار قنبلة عنقودية

Lebanon 24
01-10-2021 | 03:37
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أصيب الشاب ابراهيم حسين حيدر بانفجار قنبلة عنقودية اثناء رعي الماعز في أحد جبال منطقة البياضة جنوب مدينة صور، وقد تم نقله الى مستشفى اللبناني الإيطالي في صور للمعالجة.
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صور

قنبلة عنقودية

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