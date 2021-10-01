في الجنوب... إصابة شاب بانفجار قنبلة عنقودية

أصيب الشاب ابراهيم حسين حيدر بانفجار قنبلة عنقودية اثناء رعي الماعز في أحد جبال منطقة البياضة جنوب مدينة صور، وقد تم نقله الى مستشفى اللبناني الإيطالي في صور للمعالجة.