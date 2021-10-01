"بسبب عدم قيام البلدية برفعها"....انتشار النفايات على جوانب الطرقات في هذه البلدة

تعاني منطقة السديانة -عكار من انتشار النفايات على جوانب الطرقات في البلدة بسبب عدم قيام البلدية برفعها.



وقد اشتكى المواطنين من انبعاث الروائح وانتشار الحشرات بسبب وجود النفايات.