لبنان

"بسبب عدم قيام البلدية برفعها"....انتشار النفايات على جوانب الطرقات في هذه البلدة

Lebanon 24
01-10-2021 | 03:42
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تعاني منطقة السديانة -عكار من انتشار النفايات على جوانب الطرقات في البلدة بسبب عدم قيام البلدية برفعها.

وقد اشتكى المواطنين من انبعاث الروائح وانتشار الحشرات بسبب وجود النفايات.
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عكار

نفايات

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