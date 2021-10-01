تطور بارز بشأن محطات المحروقات.. هذا ما حصل مؤخراً

فتحت غالبية مَحطات الوقود في مختلف المناطق اللبنانية أبوابها بشكلٍ طبيعي، وذلك بعد إصدار التسعيرات الجديدة للوقود قبل يومين.

وفي طرابلس والضنية وعكار والشمال، استقبلت غالبية المحطات المواطنين، كما أن تلك التي أزالت ماكينات التعبئة قامت بتركيبها مُجدداً.

ومع هذا، فإن المشهد نفسه يتكرر داخل بيروت وعلى الأوتوستراد الساحلي بين العاصمة والجنوب، حيث كانت الحركة خفيفة جداً داخل المحطّات، كما أن الوقت المُستغرق لتعبئة السيارة لا يتجاوز الـ3 دقائق.

كذلك، فقد بدا لافتاً أيضاً أن هناك العديد من المحطات التي مدّدت توقيت عملها حتى الساعة الـ9 مساءً، وهو الأمر الذي لم يحصل منذ فترة طويلة.