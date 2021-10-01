الجميل في دار الطائفة الدرزية على رأس وفد لتهنئة ابي المنى

زار رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل على رأس وفد، دار الطائفة الدرزية في فردان، حيث قدم التهاني للشيخ سامي ابي المنى بتزكيته شيخ عقل لطائفة الموحدين الدروز.وضم الوفد امين عام الكتائب سيرج داغر واعضاء المكتب السياسي : مجيد العيلي، لينا الجلخ، جورج جمهوري، سمير خلف وريتا، بولس النائب السابق فادي الهبر اضافة الى رئيس اقليم عاليه جهاد الشرتوني، رئيس اقليم بعبدا نجيب بو عاصي وكل من طوني بجاني تيودورا بجاني، سهيل بو حمدان، رمزي بو خالد ورجاء قرطباوي.وقد تمنى رئيس الكتائب لأبي المنى التوفيق في مهمته الجديدة.