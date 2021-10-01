لبنان

حجار : البطاقة التمويلية ليست انتخابية بل شفافة ... متى تبصر النور؟

Lebanon 24
01-10-2021 | 03:51
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أكد وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار أن البطاقة التمويلية ليست بطاقة انتخابية بل شفافة، موضحا أن عملية اختيار العائلات المستفيدة ستكون مبرمجة إذ إن المواطنين سيتسجلون عبر هواتفهم.
ورأى حجار، في حديث لبرنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI، أن شروط اختيار العائلات المستفيدة ليست قاسية بتاتا بل تمّ التوافق عليها بناء على نقاش بين اللجنة الوزارية المشكلة لانجاز البطاقة التمويلية، والبنك الدولي، والقانون 230، وهي تمثّل الحد الادنى من المعايير.

وكشف وزير الشؤون الاجتماعية أن البطاقة التمويلية ستبصر النور عند إنجاز العمل اللوجيستي المتبقي والذي يتم العمل عليه مع الشركة المبرمجة والبنك الدولي، لافتا إلى أنه عند إنجاز هذه المرحلة سيعقد مؤتمرا صحفيا مفصلا.
 
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