لبنان

"بسبب تراكم النفايات"... انبعاث الروائح الكريهة على اتوستراد المنية

Lebanon 24
01-10-2021 | 03:58
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عاد اتوستراد المنية ليشهد تراكم النفايات على جوانبه مما ادى لانبعاث الروائح الكريهة وانتشار الحشرات.

وقد طالب المواطنين من البلديات واتحاد البلديات العمل على ازالتها فوراً

و كان قد أصدر وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي تعميما الى المحافظين، طالبا منهم الايعاز الى القائمقامين ابلاغ البلديات واتحادات البلديات بوجوب المباشرة في تعزيل الاقنية الشتوية ومجاري المياه وتنظيفها، وإيلاء الموضوع الأهمية القصوى لمنع حصول الفيضانات وقطع الطرق العامة وتلافي الأضرار والمخاطر بالأملاك العامة والخاصة.
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