لبنان

خبرٌ عاجل إلى اللبنانيين بشأن الكهرباء والتغذية.. ماذا يجري؟

Lebanon 24
01-10-2021 | 03:54
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أوقفت شركة "كارباورشيب" إمداد لبنان بالطاقة الكهربائية من باخرتَيها فاطمة غول سلطان وأورهان باي، الراسيتَين قبالة معملَي الجية والزوق، وذلك مع انتهاء العقد صباح اليوم الجمعة.

وستُعلم شركة "كارباورشيب" الشعب اللبناني عبر وسائل الإعلام عن عملية انسحاب باخرتَيها تباعاً في الوقت المناسب.

وقال متحدث باسم الشركة إنه "اعتباراً من الأول من تشرين الأول، انتهى عقدنا مع شركة كهرباء لبنان، وبالتالي، سنباشر بعملية انسحاب الباخرتين"، وقال: "إننا ندرك تمامًا أزمة الطاقة الحادة في البلاد. خلال السنوات الثماني التي زاولنا العمل فيها في لبنان، وعلى الرغم من كل التحديات، بذلنا كل ما في وسعنا لدعم الشعب اللبناني والحكومة للتصدي للتحديات الجوهرية التي يواجهها البلد. نتمنى الأفضل لرئيس مجلس الوزراء وحكومته والبلد ككل في الأشهر والسنوات المقبلة".

وتُشغّل شركة "كارباورشيب" باخرتَيها منذ العام 2013، حيث قامت بتزويد لبنان بإحدى مصادر الطاقة الأقل كلفةً والأكثر موثوقيةً، وبتوليد حوالى 370 ميغاواط أي 25 في المئة من إجمالي إنتاج الطاقة في لبنان وما يعادل 4-6 ساعات التغذية الكهربائية في اليوم.
 
وقبل يومين، نشر "لبنان24" تقريراً نقل فيه عن مصادر في مؤسسة "كهرباء لبنان" قولها إن مجموع القدرة الإنتاجية للباخرتين التركيتين الموجودتين في لبنان يصلُ إلى 370 ميغاواط تقريباً (كل باخرة تنتج 185 ميغاوات)"، مشيرة إلى أنّ "انتاج البواخر مؤخراً لم يتعدّ الـ24 ميغاواط لأنّ انتاج كهرباء لبنان قليلٌ ويصل إلى 570 ميغاواط حالياً وذلك بسبب النقص الحاد في الفيول".
ولفتت المصادر إلى أنه "كلما قلّ إنتاج معامل كهرباء لبنان، كلما اضطرت البواخر لتخفيض انتاجها والعكس صحيح"، وأضافت: "عملياً، فإنه عندما ترحل البواخر عن لبنان، سنخسر قرابة الـ24 ميغاواط عن الشبكة، ما يعني أن التأثير سيكون طفيفاً في ظل الوضع القائم حالياً لناحية الانتاج المتضائل لمعامل كهرباء لبنان (570 ميغاواط). إلا أنه في حال كانت الطاقة الانتاجية على صعيد كل المعامل كبيرة (1200 ميغاواط على سبيل المثال)، فإنّ رحيل البواخر كان سيُحدثُ فرقاً كبيراً لأنها كانت ستولد طاقة أكبر قد تصل إلى 370 ميغاواط من الـ1200 ميغاواط مجتمعة، وهذه نسبة مرتفعة وفي حال تمت خسارتها فسيكون هناك تأثير كبير.
 
لقراءة تقرير "لبنان24": "البواخر التركية" تتحضّر للرحيل من الغد.. هل سينقطع التيار الكهربائي عن لبنان؟"، إضغط هنا


 
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