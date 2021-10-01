بو حبيب تلقى رسالة تهنئة من نظيره الايطالي

تلقى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب رسالة تهنئة من نظيره الايطالي لويجي دي مايو نقلتها اليه سفيرة ايطاليا لدى لبنان نيكوليتا بومباردييري وكانت مناسبة للبحث في العلاقات الثنائية واوضاع قوات الطوارىء الدولية العاملة في جنوب لبنان ( اليونيفيل) وترسيم الحدود.كما عرضت السفيرة الايطالية للوزير بوحبيب المشاريع التنموية والانسانية التي تقدمها بلادها للبنان.