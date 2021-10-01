عون تسلّم من اوهانيان تقريراً بالعمل الذي تحقق في الوزارة

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وزيرة الشباب والرياضة السابقة فارتينيه اوهانيان التي شكرته على الدعم الذي لقيته منه خلال عملها الوزاري وقدمت له تقريراً بالعمل الذي تحقق في الوزارة.

