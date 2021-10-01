لبنان

توصية بتفعيل قانون تجريم إطلاق النار العشوائي.. والتشدد بتنفيذه!

Lebanon 24
01-10-2021 | 04:30
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أعلن رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية النائب ميشال موسى عبر حسابه على “تويتر” أنه “بحثت لجنة حقوق الإنسان النيابية تفعيل قانون تجريم اطلاق النار العشوائي، واوصت بالتشدد في تنفيذه، كما طلبت من وزارات التربية والداخلية والإعلام ، العمل على برامج واعلانات توعية. كما بحثت في تنزيه القانون اللبناني عن العبارات الحاطة من الكرامة وتغييرها.”
 
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