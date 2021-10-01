كتلة المستقبل تهنىء شيخ العقل الجديد

زار وفد من كتلة المستقبل النيابية تقدمته رئيستها النائب بهية الحريري وضم النواب "محمد الحجار، نزيه نجم، رولا الطبش ، بكر الحجيري وطارق المرعبي " دار طائفة الموحدين الدروز في فردان - بيروت ، وقدموا التهنئة الى شيخ العقل الجديد الشيخ سامي ابي المنى بحضور جمع من الشخصيات والوفود المهنئة .